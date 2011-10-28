Бывший армянский депутат предложил нынешнему работу в вузе

28 октября 2011

Экс-председатель парламента Армении, бывший член Республиканской партии, ныне независимый депутат Тигран Торосян будет назначен на должность заведующего кафедрой прав человека, демократии и европоведения ЮНЕСКО в ереванском лингвистическом университете имени Брюсова.

Сам Торосян подтвердил ээту информацию в беседе с газетой «Жоховурд» и отметил, что при этом продолжит оставаться депутатом Национального Собрания, поскольку должность завкафа он будет занимать на общественных началах, что допускается Конституцией.

Работу в вузе бывшему спикеру прдложил ректор Сурен Золян, который в начале 90-х также был депутатом.