Криштиану Роналду едва не поссорился с невестой из-за неумения обращаться с компьютером

1 ноября 2011

В неловкую ситуацию попал именитый спортсмен Криштиану Роналду по вине собственной неосторожности и очевидному неумению обращаться с компьютерными программами.

26-летний полузащитник испанского клуба "Реал Мадрид" получает массу посланий от своих многочисленных поклонниц, в том числе и весьма фривольного содержания.

Очередное письмо, содержащее откровенные фотографии восторженной фанатки, едва не стоило красавчику его долгоиграющих отношений с русской топ-моделью Ириной Шейк.

Вместо того, чтобы нажать кнопку "удалить", Криштиану случайно перенаправил послание всем, кто был записан в его адресной книге, в том числе и любимой девушке.

По слухам, изображенная на снимках привлекательная голландская любительница футбола, всяческими способами пыталась подобраться поближе к кумиру и не раз предлагала ему себя в качестве спутницы жизни, передает Lifenews.ru.

Роналду пришлось объясняться с Ириной. Он заверил ее, что это была нелепая случайность и что никакого интереса к поклоннице у него нет. Он ужасно смущен и расстроен из-за всего случившегося, - поделился с прессой источник, близкий к спортсмену. - Но он не сделал ничего криминального, поэтому Ирина отнеслась ко всему с пониманием.

Интернациональная пара встречается с апреля 2010 года и собирается пожениться уже в будущем году на Мадейре - после того, как Роналду отыграет на чемпионате Европы 2012 года.