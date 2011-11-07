8 ноября к Земле приблизится огромный астероид

7 ноября 2011

По предварительным расчетам астронавтов, астероид 2005 YU55 8 ноября пройдет от нашей планеты на критическом расстоянии 300 000 километров, что меньше расстояния от Луны до Земли. По мнению специалистов, это одно из самых опасных для Земли из ныне открытых космических тел. Космический странник имеет протяженность около 250 метров. Это самый крупный космический объект, который с 1976 года пересекал лунную орбиту и подходил к Земле.

Специалисты NASA рассчитали последствия столкновения такого гостя с Землей. Его удар вызвал бы землетрясение магнитудой 7, волну цунами высотой 22 метра. На поверхности земли образовалась бы воронка диаметром более шести километров и глубиной 500 метров.

В обычном любительском телескопе на северном полушарии ночного неба астероид предстанет перед наблюдателями в виде небольшой очень быстро передвигающейся точки. В течение суток он преодолеет расстояние от созвездия Орла до созвездия Пегаса.

Астероид 2005 YU55 был открыт в рамках проекта Spacewatch, реализуемого американским Университетом Аризоны и Лабораторией лунных исследований города Тусона (США) 28 декабря 2005 года, сообщает Prophinews.com.