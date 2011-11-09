Брачная лихорадка 11.11.11 охватила и Армению

9 ноября 2011

По всему миру в эти дни пары, желающие связать себя узами брака, обращаются в ЗАГСы, чтобы зарегистрироваться в 11-й день 11-го месяца, 2011 года. Лихорадка не миновала и Армению.

«В брачных агентствах образовались целые очереди в связи с этих днем», - сказала в беседе с Epress.am замдиректора центрального ЗАГСа Еревана Аргам Степанян.

Иная ситуация сложилась в ЗАГСе столичной общины Арабкир, где в этот день собираются регистрироваться только 6 пар. А в Нор Норке на 11 ноября записываются с апреля, сообщила директор Асмик Арутюнян. Однако, будучи не в состоянии поженить такое количество народу, они оставили на рассмотрение на 11.11.11 пятнадцать заявлений.

Любопытная ситуация сложилась в ЗАГСе Кентрон, где наблюдается интересная закономерность. «7 июля 2007 года у нас было 7 заявлений, 08.08.2008-м – восемь обращений, 9 сентября 2009 года - уже 9. На данный момент на 11 ноября мы приняли 10 заявлений, но мы надеемся, что до одиннадцатого это число увеличится», - сказала директор ЗАГСа Гаянэ Сафарян.

Кроме того, она отметила, что по сравнению с прошлым годов в их агентстве увеличилось общее количество браков. За весь прошлый год они зарегистрировали 520 пар, тогда как в 2011-м уже поженились 620 пар.