400-метровый астероид благополучно миновал Землю

9 ноября 2011

Астероид 2005 YU55 размером с авианосец благополучно миновал Землю на расстоянии 325 тысяч километров от ее центра.

Максимальное сближение с Землей произошло в 03:28 по ереванскому времени. Наблюдение за астероидом, замеченным шесть лет назад, началось 4 ноября. Для этого были задействованы радиотелескоп в Голдстоне (США, штат Калифорния) и обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико, которая отслеживала объект только на этапе максимально близкого пролета мимо Земли.

Астероид имеет сферическую форму, достигает в диаметре 400 метров и медленно оборачивается вокруг собственной оси - один раз каждые 18 часов. По данным Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадине (США, штат Калифорния), небесное тело сравнимого размера в последний раз приближалось на такое же расстояние к Земле в 1976 году. Следующее подобное сближение состоится в 2028 году, передает Korrespondent.net.