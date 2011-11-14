Ученые рассказали, как есть и не толстеть

14 ноября 2011

Для того, чтобы оставаться стройным, вовсе не обязательно сидеть на жестких диетах и изнурять себя голодовками. Достаточно следовать простому, но важному правилу — медленно есть, утверждают американские ученые из университета Род-Айленда. Они пришли к выводу, что подавляющее большинство полных людей едят значительно быстрее худощавых и что между скоростью еды и массой тела существует прямая зависимость.

Во время исследования ученые вывели даже определение скорости еды. Быстрой едой они называют поглощение пищи со скоростью около 100 граммов в минуту, средней — около 80 г/мин и, наконец, медленной — около 65 г/мин. Скорость еды существенно отличается в зависимости от пола. Мужчины вечно куда-то торопятся и поглощают в среднем 80 калорий в минуту, тогда как женщины — только 52.

Немалую роль, утверждает один из авторов исследования, профессор Кэтлин Мелансон, в отношении скорости еды играет и то, что человек ест. Так, например, некоторая пища требует больше усилий, например, цельнозерновой хлеб или мясо. Такие продукты быстро не съешь. А вот пюре или хлеб из очищенного зерна не требуют усилий для принимающего пищу.

Речь идет не просто о длительности пережевывания пищи, а о технике еды, о том, как человек ест, пишет «КП».

Предыдущее исследование Кэтлин Мелансон, которое она провела в 2007 году, впервые научно доказало распространенную теорию, которая гласит, что, чем медленнее человек ест, тем меньше пищи он поглощает. Например, женщины, которым в ходе эксперимента говорили есть быстро, поглощали за 9 минут 648 калорий, а за 29 минут 579 калорий, потому что делали паузы во время еды и пережевывали пищу 15–20 раз, прежде чем проглотить.