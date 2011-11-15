2026 г. 3 июня, среда
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Самый красивый дом в мире построили для Софи Лорен. ФОТО

Легендарная актриса Софи Лорен открыла двери своей итальянской виллы для журналистов в июне 1964 года. Продюсер Карло Понти приобрел эту виллу специально для жены, выполняя данное во время свадьбы обещание, что "Софи будет жить в самом красивом доме в мире".

Похоже, что так оно и было. Фрески, золотые статуи, роскошные люстры и дорогая мебель огромных размеров украшали этот загородный дом. Снаружи - бассейн в голливудском стиле и красивая терраса. В общей сложности в распоряжении Софии Лорен - 50 комнат, пишет style.rbc.ru.

 

 

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