Политик-бизнесмен продолжит биться с мэрией Еревана и при новом градоначальнике

16 ноября 2011

Лидер Объединенной трудовой партии (ОТП), предприниматель Гурген Арсенян, который начал судебный процесс против мэрии Еревана после демонтажа принадлежащих его компании рекланмных щитов. Он заявил газете «Аравот», что будет до конца биться за свои права.

«Надеюсь, что чиновники мэрии не смогут существенно повлиять на судебные процессы в Армении. Это может дать надежду на беспристрастность судебной системы», - сказал Арсенян.

Напомним, что бывший мэр Карен Карапетян решил очистить центр столицы от рекламных щитов, право на размещение которых до того имели арсеняновская «Юникол групп» и «Ассоциация Нушикян» принадлежащая одноименной семье. По словам предпринимателя, в результате действий столичной администрации эти две фирмы уже потеряли по $110 и $170 тысяч долларов соответственно.

Газета «ЧИ» сообщала, что на месте билбордов будут установлены огромные экраны, которые импортирует зять экс-мэра.