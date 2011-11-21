Сержу Саргсяну предложили деполитизировать армянскую церковь и армию

21 ноября 2011

Лидер партии «Наследие» Раффи Ованисян направил президенту Армении Сержу Саргсяну официальное письмо.

В письме, в частности, говорится:

«Для осуществления провозглашенных Вами обязательств о проведении свободных и справедливых выборов считаем необходимыми, а потому и предлагаем следующие шаги:

1). Ваша отставка, а также отставка всех действующих госчиновников с постов председателей советов попечителей высших учебных заведений и других соответствующих должностей;

2). деполитизация вузов, а также доступность студентам всех политических сил;

3). вывод всех офисов руководимой Вами партии из зданий мэрий, сельских и областных администраций, домов культуры либо обеспечение доступности этих объектов желающим партиям на равных условиях;

4). устранение герба, вывески, плакатов или ссылки на название Вашей или какой-либо другой партии в зданиях мэрии, сельских общин, домов культуры, университетов, школ и других общественных зданий»;

5). деполитизация системы образования, исключение проведения какого бы то ни было политического мероприятия на территории школ. То же относится к здавоохранению и другим сферам;

6). исключение Вашей же партийной деятельности в резиденции президента;

7). исключение бюджетного ассигнования для прямого или косвенного партийного пользования, будь то обслуживание самолетов, гостиниц, суточных, приемов и других представительских затрат или отчисления в различные фонды, в центры или выплата других пособий;

8). исключение отдельной, а иногда и явно систематизированной деятельности представителей правоохранительных органов, служб безопасности и Вашей партии, направленной на ограничение конституционных прав граждан Республики, навязывание антигражданской атмосферы страха и рабского мышления;

9). исключение даже намека на предвыборное давление, угрозы в отношении мэров (мэрий), префектов (префектур), глав сельских общин;

10). обеспечение конкуренции, а также равных финансовых условий, исключив частичное злоупотребление «административными ресурсами»;

11). равная доступность телеканалов, радио и других СМИ для всех желающих, включая рекламные щиты и плакаты;

12). исключение пропагандистского «меценатства» с Вашей или со стороны какой-либо другой партии, вне зависимости от его вида, содержания и названия;

13). исключение корыстного вовлечения национальной гордости – наших солдат – в предвыборные и выборные процессы;

14). исключение даже видимости использования церкви в политических целях и ее привлечения в ту или иную партию;

15). совершенное принятие пропорциональной избирательной системы, выполнение требования маркировки пальцев фактических избирателей, поствыборное оглашение списков проголосовавших граждан, выявление и строжайшее наказание всех правонарушителей-преступников, вне зависимости от служебного положения или партийной принадлежности.