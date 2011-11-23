Корсика и Сицилия уходят под воду

23 ноября 2011

Сотни жителей Корсики покидают свои дома из-за сильных наводнений — проливные дожди не прекращаются на французском острове третьи сутки. Реки вышли из берегов, затоплены несколько населенных пунктов. Движение транспорта парализовано, размыты дороги и мосты. Десятки водителей оказались заблокированными в своих автомобилях — на помощь пришлось вызывать спасателей. О погибших и пострадавших местные власти не сообщают.

Похожая ситуация и на Сицилии. В провинции Мессина за сутки выпала почти месячная норма осадков, в горных районах сошли оползни. Потоками воды и грязи разрушены дома. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Движение по главным автомагистралям перекрыто. Местное население сравнивает нынешнее наводнение с событиями двухлетней давности - тогда жертвами стихии стали более 30 человек, передает Вести.ру.