Патриарх Грузии не посетит Армению в конце ноября

26 ноября 2011

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй, вероятно, не сможет принять участия во встрече духовных лидеров стран Южного Кавказа 29-30 ноября. Об этом в интервью агентству «ПирWели» заявил находившийся в Москве в составе грузинской делегации Зураб Абашидзе, которую возглавлял Святейший и Блаженнейший, советник патриархии, эксперт по международным вопросам.

«Насколько я знаю, патриарх не сможет принять участие в этой встрече», - заявил Абашидзе.

Свое участие в заседании президиума межрелигиозного совета СНГ в Ереване не подтвердил также глава Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде. В ходе недавнего визита в Москву последний пожелал заранее ознакомиться с программой заседания. Пашазаде обещал принять окончательное решение после ознакомления с ней.

Ранее сообщалось, что, согласно программе, были подготовлены проекты четырехсторонних документов, которые в рамках заседания должны подписать Аллахшукюр Пашазаде, Патриарх московский и всея Руси Кирилл, Католикос всех армян Гарегин Второй и Патриарх Грузии Илия Второй.