График матчей к чемпионату мира. Армения начнет с Мальты

29 ноября 2011

28 ноября в Праге утвердился график группы B стран европейской зоны отборочного турнира чемпионата мира, сообщает официальный сайт Федерации футбола Армении. Напомним, что в эту группу входят сборные Армении, Италии, Дании, Чехии, Болгарии и Мальты.

Армянская дружина начнет борьбу 7 сентября 2012 года в Мальте, а завершит отборочный тур в Италии, 15 октября 2013 года.

Для Армении важно такое начало, так как в первой игре нового отборочного тура будет отсутствовать вратарь Роман Березовский, а Мальта является самой слабой командой в группе.

Представляем график группы B:

07.09.12 Болгария – Италия

Мальта – Армения

Дания – Чехия

11.09.12 Италия – Мальта

Болгария-Армения

12.10.12 Армения-Италия

Чехия – Мальта

Болгария – Дания

16.10.12 Италия – Дания

Чехия-Болгария

22.03.13 Болгария-Мальта

Чехия-Дания

26.03.13 Мальта – Италия

Армения – Чехия

Дания – Болгария

07.06.13 Армения – Мальта

Чехия – Италия

11.06.13 Дания – Армения

06.09.13 Италия – Болгария

Чехия-Армения

Мальта – Дания

10.09.13 Италия - Чехия

Армения – Дания

Мальта – Болгария

11.10.13 Дания – Италия

Мальта – Чехия

Армения – Болгария

15.10.13. Италия – Армения

Болгария – Чехия

Дания - Мальта