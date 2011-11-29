График матчей к чемпионату мира. Армения начнет с Мальты
28 ноября в Праге утвердился график группы B стран европейской зоны отборочного турнира чемпионата мира, сообщает официальный сайт Федерации футбола Армении. Напомним, что в эту группу входят сборные Армении, Италии, Дании, Чехии, Болгарии и Мальты.
Армянская дружина начнет борьбу 7 сентября 2012 года в Мальте, а завершит отборочный тур в Италии, 15 октября 2013 года.
Для Армении важно такое начало, так как в первой игре нового отборочного тура будет отсутствовать вратарь Роман Березовский, а Мальта является самой слабой командой в группе.
Представляем график группы B:
07.09.12 Болгария – Италия
Мальта – Армения
Дания – Чехия
11.09.12 Италия – Мальта
Болгария-Армения
12.10.12 Армения-Италия
Чехия – Мальта
Болгария – Дания
16.10.12 Италия – Дания
Чехия-Болгария
22.03.13 Болгария-Мальта
Чехия-Дания
26.03.13 Мальта – Италия
Армения – Чехия
Дания – Болгария
07.06.13 Армения – Мальта
Чехия – Италия
11.06.13 Дания – Армения
06.09.13 Италия – Болгария
Чехия-Армения
Мальта – Дания
10.09.13 Италия - Чехия
Армения – Дания
Мальта – Болгария
11.10.13 Дания – Италия
Мальта – Чехия
Армения – Болгария
15.10.13. Италия – Армения
Болгария – Чехия
Дания - Мальта