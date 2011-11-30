«Изменника родины» сняли с должности руководителя территориальной организации

30 ноября 2011

Отныне владелец «Лаваша Сурика» Сурик Акопян, отец арестованного по делу о банде и признанного главарем преступной группировки Артюши Акопяна, не является руководителем территориальной организации партии «Процветающая Армения» (ППА) в Гарни.

Об этом пишет «Грапарак», ссылаясь на слова Акопяна. «Вместо меня назначили другого человека, - не сообщив подробностей, сказал Акопян. – Наверно, учитывая то, что я –изменник родины...».

Он, однако, подчеркнул: «Все равно «ППА» - моя партия, а лидера ее я уважаю и люблю».