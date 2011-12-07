Нецензурный ретвит в «Твиттере» Медведева стал хитом

7 декабря 2011

В ночь на 7 декабря на странице Twitter Дмитрия Медведева появился ретвит нецензурной записи Константина Рыкова. Публикацию сняли через несколько минут, однако ее успели перепостить тысячи блогеров, сообщает BFM.ru. Твит Рыкова попал в мировые тренды Twitter. «Ох, видели бы вы что сейчас происходит у меня ленте. Ад и рай, шок и трепет, Кремль и Госдеп», - написал впоследствии автор (пунктуация автора сохранена — BFM.ru).

Скриншот записи опубликовали многие блогеры, в том числе Рустем Адагамов.

«Сегодня стало очевидно, что если человек пишет в блоге словосочетание „партия жуликов и воров“ он тупо баран е****ый (исправлено BFM.ru) в рот:)», - говорилось в записи. Следом Константин Рыков написал, что к нему стало приходить по 20 твитов в секунду. Затем интернет-идеолог сделал запись о том, что нецензурная цитата про «баранов» - это цитата адвоката и блогера Алексея Навального. Последний за участие в акции оппозиции, посвященной неприятию результатов парламентских выборов, накануне был осужден на 15 суток административного ареста. Мировая судья признала его виновным в неповиновении сотрудникам полиции.

Последняя часть фразы уже стала мемом в блогосфере.

Первый Twitter Дмитрия Медведева - KremlinRussia - был зарегистрирован 23 июня 2010 года. Впоследствии на нем стала публиковаться только официальная информация, а для личных сообщений президент завел MedvedevRussia.