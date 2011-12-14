Фокус не удался: экс-первая ракетка мира сразила партнера "снайперским" ударом (ВИДЕО)

14 декабря 2011

Известным спортсменам и спортсменкам до сих пор не дает покоя знаменитый "трюк Вильгельма Телля" от швейцарского теннисиста Роджера Федерера, которому удалось сбить мячом банку с головы помощника оператора во время съемок рекламного ролика для бренда Gillette.

Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс выложила на своей страничке в Twitter результаты аналогичного эксперимента, поставленного на одной из тренировок. Она также попыталась сбить мишень с головы своего спарринг-партнера, однако попала ему в живот.

"Хотите посмеяться? Посмотрите видео с моей тренировки!" - написала спортсменка в своем блоге.

Более года назад назад Роджер Федерер во время рекламной фотосессии продемонстрировал феноменальную точность своего удара, повторив трюк легендарного средневекового лучника Вильгельма Телля. Меткой подачей он дважды сбил металлическую банку с головы ассистента теннисным мячом на очень большом расстоянии.

Мало кто тогда поверил в такую меткость Роджера, однако никто из присутствующих на съемке не стал ни подтверждать, ни отрицать правдивость трюка, который стал гвоздем рекламной кампании, сообщает Newsru.com.