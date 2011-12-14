20-летний манекенщик в облике молодой блондинки рекламирует бюстгальтеры (ФОТО)

14 декабря 2011

Манекенщик Андрей Пежич, с неясной гендерной ориентацией, признался, что он выступил в облике стройной блондинкой, представленной в голландской рекламной кампании лифчиков "пуш-ап", передает MIGnews.com.

"Разве я мог подумать, что у меня будет достаточно груди для рекламы бюстгальтеров? Нет, но я работаю над этим", - заявил уроженец Боснии, а ныне австралиец Пежич, который является фаворитом Жана-Поля Готье и Марка Джейкобса.

20-летний Пежич принял участие в рекламе "мега пуш-ап бюстгальтеров" стоимостью 20 евро, которую запустила сеть голландских магазинов "Хема". В этой рекламе манекенщик выступает в облике молодой блондинки, облаченной в подчеркивающие фигуру черные и красные платья.

"Пежич на фотографиях выглядит очень красиво", - заявил журнал "Нью-Йорк" в своем модном блоге. Тем не менее, тоже издание предсказывает "новый раунд всплеска общественного мнения" по поводу того, что дизайнеры создают женскую одежду, подходящую лишь для мальчишеских фигур.