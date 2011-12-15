Убитому 1 марта в центре Еревана Гору исполнилось бы 32. Отец не верит в следствие

15 декабря 2011

Гору Клояну сегодня, 15 декабря, исполнилось бы 32 года. Он был убит 1 марта 2008 года в ходе силового разгона мирной демонстрации против итогов президентских выборов.

В беседе с Epress.am отец Гора Клояна Саргис сообщил, что ему пришла повестка из Специальной Следственной Службы, но он решил, что пойдет туда завтра, поскольку в день рождения сына они собираются посетить его могилу.

Говоря о раскрытии убийств 1 марта, Саргис Клоян сказал: «У меня нет никаких ожиданий. Дело «1 марта» не раскрыли и не раскроют. Наша единственная надежда - смена власти, после чего станет возможным узнать правду».

Гор Клоян погиб от спецсредства «Черемуха 7», которое полиция применила в ходе разгона демонстрации 1-2 марта 2008 года. Он с остальными оппозиционерами был на улице Григор Лусаворич.

У него остались жена и двое сыновей - Саргис и Лева, который родился 10 января 2008 года. Когда Гор был убит, старшему было 2,5 года.

Напомним, что на следующий день после выборов президента, 20 февраля, на площадь Свободы в Ереване пришли десятки тысяч граждан, несогласных с итогами голосования, сопровождавшегося вбрасываниями бюллетеней, препятствованием работе журналистов, избиением оппозиционеров. Демонстранты не покидали улиц до 1 марта, когда ночью тысячи полицейских напали на палаточный городок, в котором разместились протестующие. Площадь была захвачена и блокирована.

Спонтанный митинг начал собираться перед мэрией между посольствами Франции и России. Ночью людей окружили сотрудники правоохранительных органов, позже в город вошли подразделения армии. Граждан под покровом ночи разгоняли с применением оружия. 10 человек были убиты, сотни оппозиционеров арестованы и осуждены. На 20 дней было объявлено чрезвычайное положение. На это время была запрещена деятельность нелояльных к властям СМИ.