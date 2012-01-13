Зачем олигарху дарить президенту Армении бриллианты

13 января 2012

Лидер второй по величине в парламенте партии «Процветающая Армения», крупный предприниматель Гагик Царукян на новогоднем приеме подарил президенту Сержу Саргсяну статуетку пантеры, шею которой украшали бриллианты.

Согласно статье 29 «О государственной службе» госчиновник не имеет права принимать подарки, цена которых превышает 100 тыс. драмов ($260). При этом он может отдать презент на благотворительные цели.

Газета «Грапарак» обратилась к пресс-секретарю главы государства с вопросом, собирается ли Серж Саргсян вернуть бриллианты и послужить примером для остальных чиновников. «Судьба подарков, полученных президентом Армении, естественно, решалась и решается строго в соответствии с требованиями Конституции», - ответил Арзуманян, не сообщив о стоимости подарка.

«Грапарак» обратилась к пресс-секретарю «Процветающей Армении» (ППА) Багдасару Мгеряну:

- Вернули ли бриллианты Гагику Царукяну?

- Это не имеет отношения к партии. Это – подарок. Откуда я могу знать?.

- Какую цель преследует лидер ППА, когда дарит такие дорогие бриллианты? Нужно как-то обяснить общественности, почему президенту республики дарят такой ценный подарок.

- Зачем нужно объяснять обществу? Разве есть повод для разъяснений. Кто от кого требует объяснений? Это не имеет отношения к партии, и я не могу ответить.