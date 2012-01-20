Второе лицо Армении посадил семью на колеса

20 января 2012

Сын спикера парламента Армении Самвела Никояна Вардан после вступления отца в должность стал разьезжать на внедорожнике «Тойота Прадо» с номерными знаками 059օօ 11, который находится на балансе Национального Собрания. Сам Вардан Никоян служит советником премьер-министра.

Источник газеты «Грапарак» в правительстве сообщил, до того, как Никоян стал спикером парламента, его сын ходил на работу пешком. После повышения отца, помимо служебной машины, председатель НС получил в пользование второй автомобиль, который обслуживает его семью, и третий - для сына.