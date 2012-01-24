В США произошло "политическое" убийство кота

24 января 2012

В городе Расселлвилль, штат Арканзас, был убит кот, принадлежавший семье руководителя избирательного штаба одного из местных политиков. Убитое животное обнаружил один из четверых детей руководителя предвыборной кампании демократа Кена Адена, Джейкоба Бурриса, сообщает CBS News.

На голове мертвого кота была обнаружена травма. Также был поврежден глаз животного. На шерсти домашнего питомца Бурриса черным маркером было написано слово "Либерал" (Liberal). В блоге арканзасских демократов Blue Arkansas Blog сказано, что убийство кота носило политический характер.

В связи с убийством кота Джейкоб Буррис подал заявление в полицию. Правоохранительные органы пока не вышли на след виновника (или виновников) смерти животного. В штабе Кена Адена считают, что за убийством кота вряд ли стоят их политические оппоненты. "Скорее всего это сделали негодяи, которые скорее будут потакать своим низменным потребностям, чем участвовать в политическом дискурсе", - отметили сторонники демократа Адена.