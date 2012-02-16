Рекордная силиконовая грудь спасла хозяйку от смерти (ФОТО)

16 февраля 2012

Большая грудь - это не только повод для женской гордости и важный инструмент в построении личной жизни и карьеры, но и средство спасения. В этом теперь уверена 32-летняя жительница Техаса Шейла Хершли, очень пышный бюст которой обеспечил работой в шоу-бизнесе и сделал хозяйку рекордсменкой Книги Гиннеса.

Дело в том, что не так давно Шейла попала в ДТП, в котором могла серьезно пострадать. Она ехала на машине навестить родственников (по другой версии, направлялась домой после вечеринки). Внезапно автомобиль занесло, и на полном ходу он врезался в дерево. Шейла не была пристегнута ремнем, а тут как назло из-за технической неисправности не сработали подушки безопасности. Но спасла грудь, сработавшая как амортизатор. Об этом женщина рассказала телеканалу Fox 26.

"Я так счастлива, что жива!", - призналась Шейла. Она не сомневается, что жизнью обязана именно силиконовым имплантам: "Они (груди) здорово помялись, но спасли мне жизнь".

Интервью местным таблоидам Шейла раздавала уже по выходу из-за решетки. Согласно законодательству штата Техас, водитель может быть привлечен к уголовной ответственности, если будет установлено, что он нарушил ПДД из-за приема влияющих на психику веществ. К ним относят не только наркотики и алкоголь, но и медицинские препараты. Шейла заявила в полиции, куда ее доставили после ДТП, что ничего запрещенного не употребляла и алкогольных напитков не пила. Правда, она принимает ряд медикаментов, прописанных ей врачом для лечения депрессии и биполярного расстройства. Суд принял решение освободить женщину под залог в 1,8 тысячу долларов, сообщает The New York Post. Рассмотрение дела по существу назначено на 28 марта, передает Newsru.com.

Чудесное спасение благодаря силикону, на самом деле, не такое уж редкое явление. Аналогичный случай произошел в 2009 году в Израиле. Тогда обладательницу искусственной груди также спасли импланты, принявшие на себя удар во время ДТП. Ранее, в 2006 году, в том же Израиле грудь спасла молодую женщину во время ракетного обстрела с территории сектора Газа: осколок снаряда, попавший в тело, застрял в силиконе.

В конце прошлого года москвичка спаслась от ярости законного супруга только благодаря пышному бюсту - мужчина нанес ей удар ножом в область сердца, однако холодное оружие застряло в импланте.

Но случаются и трагические инциденты. Так, например, 56-летняя порнозвезда Синтия Гиллиг Стоун, известная под псевдонимом Echo Valley, погибла в ДТП именно из-за груди. Обладательница пышных форм вынуждена была застегивать ремень безопасности на животе, так что когда в ее машину врезался другой автомобиль, женщину просто выбросило из салона.