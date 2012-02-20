Антонио Бандерас сыграет Пабло Пикассо

20 февраля 2012

Антонио Бандерас исполнит роль Пабло Пикассо в фильме Карлоса Сауры "33 дня", сообщает Variety.

Речь в ленте пойдет о том, как знаменитый испанский художник работал над картиной "Герника". Это полотно было написано в 1937 году, его темой является бомбардировка испанского города Герника. Пикассо потратил на написание картины именно 33 дня, причем напряженная работа помогла художнику справиться с личным кризисом.

Бюджет фильма "33 дня" составит около восьми миллионов долларов. Предполагается, что съемки начнутся летом 2012 года и будут осуществляться в Париже и Гернике.

Последней на сегодняшний день актерской работой Бандераса является роль в фильме Стивена Содерберга "Нокаут" (оригинальное название - "Haywire"). Вместе с Бандерасом в картине снялись Джина Карано, Юэн Макгрегор, Майкл Дуглас, Ченнинг Татум и Майкл Фассбендер.

Примечательно, что в будущем Бандерас намеревается сыграть еще одного испанского художника, Сальвадора Дали, в ленте, постановкой которой планирует заняться Саймон Уэст.