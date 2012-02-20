Заблудившийсв в лесу турист два месяца питался снегом

20 февраля 2012

Турист, который попал в западню в своем автомобиле вблизи шведского города Умео, чтобы выжить, вынужден был есть снег в течение двух месяцев. Данный случай не имеет аналогов в мире как по продолжительности пребывания в такой ситуации, так и по результату. Как правило, люди могут прожить без еды максимум четыре недели.

Шведского рекордсмена обнаружили случайно. Покрытую снегом часть машины заметил водитель снегохода. Когда он понял, что внутри сугроба и автомобиля находится человек, то вызвал спасателей. Извлеченный из западни мужчина практически не мог двигаться и находился в состоянии крайнего истощения.

Свою историю человек смог рассказать лишь в нескольких словах, прежде чем его увезли на лечение в больницу университета Умео.

Турист рассказал, что направлялся в лес два месяца назад, но заблудился, а потом его машину завалило снегом. Сложно поверить, что мужчина не питался ничем, кроме снега, в течение двух месяцев, но правдивость этого косвенно подтверждают слова местных коммунальных служб. По их свидетельствам в этой местности дороги не расчищали с начала декабря.

Врачи сообщают, что питание снегом, по крайней мере, позволило мужчине не умереть от обезвоживания, следов которого в организме замечено не было. Также туриста спас хороший спальный мешок, который позволил ему избежать обморожения. Но ни то, ни другое, конечно, не отменяют уникальности того факта, что человек пробыл без пищи более одного месяца, сообщает Утро.ru.