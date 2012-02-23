Жириновский вспомнил анекдот про армян и евреев

23 февраля 2012

Комментируя результаты опроса, проведенного «Коммерсантъ FM», согласно которым 93% не верят в то, что лидер ЛДПР является самостоятельным политиком, Владимир Жириновский рассказал анекдот про умирающего армянина.

«Объясняю. В России не произошло разделения властей, у нас исполнительная — президент и министры, законодательная, судебная и пресса — все в одном кулаке кремлевском. Поэтому все, что кружится около кремлевского кулака, все воспринимают, как порождение Кремля, а те, кто самостоятельные, вот они стоят на Болотной или Триумфальной площади. Просто перед ЛДПР есть еще КПРФ. Кремль борется с коммунистами, поэтому до нас просто очередь не дошла. Знаете анекдот про еврея. Умирает армянин и сыновьям говорит: «Евреев берегите». Они говорят: «Почему, папа?». «Да потому что их уничтожат, за нас возьмутся». Так и я говорю: коммунисты есть, Зюганов, вот его уничтожат, займутся ЛДПР. А пока КПРФ — большая угроза для Кремля, из этого делают вывод: о, Жириновский, все спокойно, его не трогают, ему хорошо».

В завершение интервью он призвал на предстоящих в марте выборах президента РФ голосовать за себя, так как в противном случае «иммигранты захватят Россию». «Никогда не будет счастья в России. России нужен новый Петр Первый! Кто им может быть? Только я! Все остальное – слабость, трусость, безволие, поэтому 4 марта шагом марш на избирательные участки! Вас 107 миллионов, и 35 миллионов должны проголосовать за меня. Тогда будет 5 марта – вечная весна. Если проголосуете за другого, 5 марта будет не весна, а осень, слякоть и раньше времени все умрете, и иммигранты захватят Россию!», - резюмировал Жириновский.