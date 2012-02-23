Список по делу о крушении Costa Concordia пополнился новыми подозреваемыми

23 февраля 2012

Итальянская прокуратура расширила список подозреваемых по делу о крушении круизного лайнера "Коста Конкордиа", сообщает Il Salvagente.

Ранее расследование велось только в отношении капитана затонувшего судна Франческо Скеттино и его помощника Чиро Амброзио. Однако в среду, 22 февраля, в деле появились еще семь фигурантов - трое сотрудников компании Costa Crociere, владевшей лайнером, и четверо членов экипажа. Всем им могут предъявить обвинения в непредумышленном убийстве и преступной халатности.

Среди подозреваемых оказался исполнительный вице-президент Costa Crociere Манфред Уршпрунгер, руководитель кризисного отделения компании Роберто Феррарини и управляющий флотом Паоло Пароди. Costa Crociere уже выразила солидарность со своими сотрудниками и заявила об их невиновности.

Кроме того, фигурантами дела стали члены экипажа "Коста Конкордиа" Андреа Бонджованни, Роберто Бозио, Сильвия Короника и Сальваторе Урcино.

Между тем поисковики, работающие на месте крушения судна, обнаружили в среду тела еще восьмерых погибших (первоначально сообщалось, что найдены четыре трупа). Среди них оказалось тело пятилетней девочки. Таким образом, как отмечает Лента.ру со ссылкой на Associated Press, общее количество подтвержденных жертв кораблекрушения увеличилось до 25. Еще семь человек остаются в списках пропавших без вести.