Пути Саргсяна на снегоходе пересекаются с Кочаряном на лыжах

1 марта 2012

Президент Армении Серж Саргсян периодически встречается со своим предшественником Робертом Кочаряном. В последний период эти встречи проходят в Цахкадзоре, где в выходные Саргсян катается на снегоходе, а Кочарян - на лыжах. Об этом сообщает газета "Жоховурд" со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что глава канцелярии экс-президента Виктор Согомонян не отвечает на телефонные звонки, а пресс-служба действующего главы государства игнорирует запросы газеты "Жоховурд".