Пикеты перед Останкино: около 100 задержанных, акция завершилась песнями (ФОТО)

19 марта 2012

Площадка перед входом в московский телецентр Останкино стала в воскресенье местом протеста против политики телеканала НТВ, выпустившего в эфир фильм "Анатомия оппозиции", который на канале называют документальным, а наблюдатели - пропагандистским и изобилующим лживыми утверждениями. Иск к каналу уже подал политик Борис Надеждин, призывающий присоединиться всех, кто считает себя оппозицией.

Известных организаторов у "стихийного пикета" не было, в социальных сетях призывы собраться публиковали рядовые разгневанные зрители. При этом подчеркивалось, что акция не была согласована с московскими властями. Собралось около 1000 человек. Мирное пикетирование продолжалось недолго: дождавшись приезда Удальцова, ОМОН начал задерживать участников, в том числе и лидера "Левого фронта". Задержано было более 100 человек, после этого градус протеста снизился. Массовая акция завершилась хоровым пением, а последние группы пикетировавших разошлись от телецентра после 19:00.