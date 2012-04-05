Организаторам терактов 9/11 предъявили окончательные обвинения

5 апреля 2012

Американские военные предъявили окончательные обвинения пятерым подозреваемым в причастности к организации терактов 9/11. Суд над ними начнется через месяц в тюрьме Гуантанамо, сообщили в Пентагоне.

Предполагаемый организатор атаки Халид Шейх Мохаммед, а также Валид бин Атташ, Рамзи Биналшибх, Али Абд аль-Азиз и Мустафа Ахмед аль-Хасави обвиняются в терроризме, угоне самолета, заговоре, убийствах и уничтожении имущества. Судить их будет специальная военная комиссия. Если вина подсудимых будет доказана, им грозит смертная казнь.

Мохаммеду и другим фигурантам уже предъявляли обвинения в феврале 2008 года. Однако год спустя Барак Обама распорядился приостановить работу военной прокуратуры в Гуантанамо и пообещал закрыть эту тюрьму. При этом предполагалось, что дела организаторов терактов передадут прокуратуре Нью-Йорка.

После того как Конгресс США отказался подержать инициативу Обамы о закрытии тюрьмы на Кубе, в марте прошлого года президент был вынужден разрешить возобновление процессов над заключенными Гуантанамо.

Адвокаты подозреваемых в организации терактов 9/11 настаивали на незаконности судебного преследования их подзащитных. При этом Халид Шейх Мохаммед, который вместе с остальными обвиняемыми находится в Гуантанамо с2006 г., утверждал, что его неоднократно пытали в тюрьме.

Сами обвиняемые ранее брали на себя ответственность за самую масштабную террористическую атаку в истории США. В частности, в марте2009 г. они передали трибуналу документ, в котором выражали гордость за содеянное и называли свой поступок "подношением" Богу.

Напомним, 11 сентября2001 г. террористы захватили четыре самолета. Два из них врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий пробил стену здания Пентагона в пригороде Вашингтона, а последний упал в поле в пригороде Питтсбурга. В результате атаки погибли около трех тысяч человек, более шести тысяч были ранены.