Порномания в Армении - следствие культа девственности

6 апреля 2012

Армения занимает первое место по количеству поисков по слову «порно», так как армянская семья продолжает оставаться закрытой структурой. Об этом журналистам в пятницу, 6 апреля, заявил психолог Хачатур Гаспарян.

Он привел данные Google Trends, согласно которым с 2004 года по сей день Армения по количесву запросов слова «порно» в поисковых системах набрала 100 из 100 возможных баллов. На втором месте с 90 баллами идет турция, далее – Перу (85), Румыния (76), Конго (74). Грузия с показателем 59 оказалась на 14 месте, Азербайджан – на 16-м (57 баллов).

Психолог проиллюстрировал ситуацию, указав на то, что в обществе до сих пор называют половые органы «народными инструментами» и используют другие условные термины и «слова с юмором». Он также напомнил о сохранившейся традиции «красного яблока». В некоторых армянских семьях до сих пор практикуется традиция, согласно которой в знак того, что невеста была девственницей, на следующее утро после первой брачной ночи родители жениха преподносят кумовьям красное яблоко. Особо усердные вывешивают на всеобщее обозрение окровавленную простыню.

«Пришло время поднять завесу фальшивой морали, истории об аистах и капусте надо оставить в стороне. Ребенок о может узнать правду от друзей или из интернета и потерять доверие к родителям», - отметил другой участник пресс-конференции сексопатолог Вреж Шахраманян.

Эксперт ответил на вопрос о сайте, объединившим работающих в Армении проституток. По его словам, ресурс не закрылся, а перешел на другой домейн. Сексопатолог сообщил также, что у 300 из 400 секс-работниц были выявлены венерические заболевания.