Саркисян рассказал, как удалось убить троих бандитов: услышал страшные слова на грузинском

11 апреля 2012

Житель села Октябрьское Тульской области Гегам Саркисян, в одиночку расправившийся с бандитами, напавшими на его семью, рассказал о трагических событиях вечера 7 апреля. По его словам и свидетельствам родных, одолеть четверых амбалов 52-летнему мужчине помог страх за домочадцев, возникший, когда стало ясно, что преступники пришли не только грабить. Семья Саркисяна помнит те события отчетливо и до сих пор опасается мести бандитов.

А главные вопросы пока остаются без ответа: придется ли Саркисяну отвечать за убийство троих налетчиков и почему бандиты напали на дом простого работяги.

"В мой дом ворвались несколько человек и стали с порога меня избивать. Я не мог понять, что происходит, никаких претензий налетчики не высказывали. Потом они стали требовать деньги. Мы отдали им все, что у нас было, - деньги, золото, но побои не прекращались. Эти люди не пощадили никого, - рассказал Гегам Саркисян "Комсомольской правде".

Бандиты не жалели ни женщин - дочь, супругу и сноху Саркисяна - ни малолетних детей, избивали всех, а к голове его семимесячной внучки приставили пистолет и угрожали убить. Судя по всему, бандиты вполне готовы были пойти на это.

"Грабитель кричал на грузинском: "Кончай детей, поджигай дом!"

"Было страшно. На грузинском языке один из налетчиков сказал, что "пора кончать женщин..." (Саркисян жил некоторое время в Грузии и понял, о чем говорят бандиты). Я понял, что кроме меня мою семью никто не сможет спасти. В мгновение ока оказался на кухне, схватил нож, - вспоминает глава семьи. К тому моменту преступники успели сильно избить его, в том числе нанесли серьезную травму головы. - Сам не знаю, откуда появились силы. Преступники были и крупнее меня, и сильнее. Никакой специальной подготовки владения оружием у меня нет..."

"Я спасал свою семью, маленьких детей. Я ни о чем не жалею", - говорит хозяин дома, который в настоящий момент находится в больнице под охраной полиции.

Как Саркисян рассказал адвокату, члену Общественной палаты Анатолию Кучерене, накануне навестившему его в больнице, преступники собирались убить вообще всю семью. "Грабитель кричал на грузинском: "Кончай детей, поджигай дом!" - передал Кучерена порталу Firstnews слова Саркисяна.

Супруга Гегама Белла говорит, что муж вскочил на ноги, когда грабители начали душить его дочь Марину - женщина выбила окно и начала звать на помощь, тогда бандиты принялись за нее.

"Один из нападавших схватил дочку за ноги. Другой принялся ее душить, - рассказала Белла Саркисян "Московскому комсомольцу". - Откуда у Гегама взялись силы?! Голова разбитая, руки все в кровоподтеках. Наверное, Бог в критические минуты дает недюжинные силы. Гегам вскочил с пола, буквально стряхнул с себя одного из бандитов, кинулся в кухню".

"Нас всех спасло, что в кухне не был зажжен свет. Это дом Гегама, он хорошо в нем ориентируется. У нас там есть хитрый порожек. Кинувшийся за ним отморозок споткнулся и упал... А на Гегама уже шел во весь рост самый мощный и толстый из нападавших. В нем килограммов 130 точно было, - вспоминает Белла. - А муж-то у меня небольшой, худощавый, но за ним была правда - он защищал свою семью".

Сейчас Саркисяны боятся, что подельники преступников захотят отомстить. Накануне появились данные, что четвертого бандита, которому удалось сбежать из их дома, уже можно не опасаться - он якобы был задержан в больнице поселка Куркинский, что в70 километрахот Октябрьского. Впрочем, правоохранительные органы факт задержания преступника официально пока не подтвердили.

"Дети всего боятся, спят только с включенным светом, - говорит дочь Саркисяна. - Моя старшая дочка в школу не ходит". "Ради безопасности членов семьи и в доме, и у палаты Гагика выставили охрану. Охрану приставят и к девочке, чтобы она могла ходить в школу, - цитирует "МК" представителя местного Следственного комитета. - Возможно, семье придется вообще сменить место жительства".

Жители Октябрьского уверены, что их сосед заслуживает медали. Люди собираются у его дома и скандируют: "Не дадим посадить Гегама! Не было превышения самообороны! Бандиты пришли убивать, хозяин встал на защиту своей семьи!"

В село приезжали представители армянской диаспоры, которые намерены нанять для Гегама лучшего адвоката. Ранее о готовности оказать помощь заявили в местном отделении союза предпринимателей. Да и глава региона Владимир Груздев пообещал, что "настоящего мужика в обиду не дадут".