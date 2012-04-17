Ереван согласен на флаг Азербайджана в Карабахе

17 апреля 2012

Азербайджан должен прекратить гонку вооружений и военную риторику. Так вице-спикер парламента Армении, секретарь возглавляемой президентом Сержем Саргсяном Республиканской партии Эдуард Шармазанов проккомментировал вчерашнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева. В частности, Алиев заявил, что «наступит день, когда азербайджанский флаг будет развеваться в Ханкенди (Степанакерте) и Шуше».

«Азербайджан должен подготавливать свое общество не к войне, а к миру. Если Алиев-младший очень хочет увидеть в Степанакерте азербайджанский флаг, для этого есть только один путь - утверждение дипломатических отношений с независимой республикой Арцах, в результате чего в здании посольства НКР в Баку будет развеваться флаг независимой республики Арцах, а они могут установить свой флаг в столице НКР Степанакерте на здании посольства соседнего Азербайджана. Думаю, рано или поздно в восточной от Арцаха стране осознают, что международному признанию НКР нет альтернативы», - заявил Шармазанов.

Алиев накануне заявил, что Азербайджан усиливает свой военный потенциал, не теряя надежды на мирное разрешение конфликта в Нагорном Карабахе. «Мы создаем мощную военную промышленность, и в то же время закупаем и будем закупать в большом объеме военную технику, оружие и боеприпасы. Закупаются и будут закупаться танки, артиллерийские установки, боевые самолеты, различное оружие, все современное снаряжение, необходимое для ведения боя», – сказал Алиев.

По его словам, позиция Баку относительно карабахского вопроса остается неизменной: «Территориальная целостность Азербайджана должна быть безоговорочно восстановлена, оккупационные силы должны уйти с наших земель».