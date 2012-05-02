В Баку немец упал с концертного зала, наспех возводимого к «Евровидению»

2 мая 2012

В Баку, где вскоре пройдет песенный конкурс «Евровидение», произошло. Со строящегося здания концертного зала Baku Crystal Hall сорвался менеджер из Германии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Мужчина остался жив. В тяжелом состоянии его доставили в одну из городских клиник.

Зал Baku Crystal Hall, в строительстве которого участвуют специалисты из Германии, строится в очень сжатые сроки. Руководитель совместного проектно-конструкторского предприятия Alpine Bau Deutschland AG и NUSSLI Райнер Генцер рассказывал недавно в интервью Trend.az: «Компания NUSSLI получила заказ от Азербайджана в последние дни мая 2011 года. Нас попросили построить совершенно новый зал на 25 тысяч зрителей в течение восьми месяцев».

«Евровидение-2012» пройдет в Баку в конце мая. Право провести конкурс для Азербайджана завоевал на прошлом конкурсе дуэт Эль и Никки.