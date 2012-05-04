На выборы в Армению везут жителей Грузии

4 мая 2012

Утром 4 мая, за два дня до выборов в парламент из армянонаселенного региона Грузии Джавахети в Армению въехали 2 автобуса «Икарус», 10 микроавтобусов и 10 внедорожников, полных людьми. Автомобили с грузинскими номерами и украшены армянскими и грузинскими флагами. Об этом Epress.am сообщил кандидат в депутаты на 34-м избирательном округе (Гюмри) Мурад Григорян.

По словам оппозиционного кандидата, подобную картину можно было наблюдать и за два дня до голосования на президентских выборах 2008 года. «Мне тогда удалось сфотографировать тот автопробег», - сказал Григорян по телефону. Он также сообщил, что в данный момент следует за кортежем и ведет видеосъемку.

Кандидат в парламентарии полагает, что армян из Грузии свозят для участия в сегодняшнем митинге-концерте, организованном правящей Республиканской партией в Гюмри. Кроме того, по словам оппозиционера, эти люди примут участие в голосовании 6 мая.

Отметим, что земляческий союз «Джавахк», который возглавляет депутат от республиканцев, член партии «Мощная родина» Ширак Торосян, выступил в поддержку Республиканской партии.