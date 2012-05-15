Армянский правозащитник перестал быть таковым после возбуждения дела

15 мая 2012

Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело в связи с избиением наблюдателя на парламентских выборах, правозащитника Хельсинкской ассоциации Армана Везиряна по признакам статьи 118 - «побои».

Правозащитника атаковали 30 апреля, за 6 дней до дня голосования, когда он сопровождал группу активистов оппозиции, распространявших буклеты с призывом голосовать за кандидата в депутаты Аршака Банучяна. Тогда мужчина лет 45, заметив оппозиционный листок на пороге своего дома, стал кричать: «Заберите это и убирайтесь отсюда». Распространитель буклетов извинился перед возмущенным ереванцем, а Везирян подобрал буклет. Но мужчина в этот момент ударил правозащитника по лицу.

Адвокат пострадавшего Нина Карапетянц требует, чтобы дело было возбуждено также по статье 149 «препятствование осуществлению полномочий наблюдателя».

«Статья 118 «побои» превращает инцидент в «конфликт на бытовой почве», тогда как правозащитника атаковали в ходе осуществления им наблюдательской миссии. Когда мы потребовали задействовать статью 149, следователь удалился посовещаться с прокурором, а затем вернулся и сказал, что было принято решение возбудить дело лишь по 118-й», - сообщила адвокат.

Она заявила таже, что защита опротестует данное решение, если следователь не изменит его.