Европа что-то придумала для армян и азербайджанцев

17 мая 2012

Евросоюз подготовил пакет мер по укреплению доверия между сторонами нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает АПА, об этом заявил сегодня на пресс-конференции глава представительства ЕС в Азербайджане Роланд Кобиа.

«ЕС подготовил ряд идей, которые могли бы поспособствовать укреплению мер доверия между сторонами нагорно-карабахского конфликта. Пока они не были приняты сторонами», - отметил он. «Надеемся, что в ближайшем будущем стороны примут эти предложения. И это будет знаком того, что стороны реально привержены решению данного конфликта», - добавил Кобиа.

Он отметил, что ЕС хочет усилить свою поддержку мирному процессу урегулирования. Тому примером является назначение спецпредставителя по региону Филиппа Лефора, который также наделен и специальным мандатом по нагорно-карабахскому вопросу, а также желание Евросоюза реализовать ряд мер по укреплению доверия между сторонами.

«Данные предложения обсуждаются с Арменией и Азербайджаном. Они направлены на восстановление доверия между людьми на местах. Конфликт длится слишком долго, на линии соприкосновения гибнут люди. Мы поддерживаем деятельность Минской группы ОБСЕ, но помимо официальных переговоров очень важно также восстановить доверие между людьми», - заявил посол.