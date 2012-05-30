Отец "самоубийцы: Дочь даже не знала, где в Ереване мост

30 мая 2012

Падение 21-летней Сусанны Саргсян с ереванского моста Киевян 18 апреля не было самоубийством. Об этом газете "Жоховурд" заявил отец погибшей, житель села Шатин области Вайоц Дзор Славик Саргсян.

По его словам, дочь даже не знала, где находится этот мост. "Сусанну убили и бросили на камни. Паспорт разорвали, а кошелек повесили на дерево, забрав из него 23 тысячи драмов и 1 тысячу российских рублей".

Отей сообщил также, что они ждут окончательных результатов судмедэкспертизы и визита следователя.