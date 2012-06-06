Турция ответила Армении анонимно через Клинтон

6 июня 2012

Турция отвергла призыв госсекретаря США Хиллари Клинтон о нормализации отношений с Арменией, отметив, что главным препятствием для этого является решение Конституционного суда Армении. Об этом турецкой «Hürriyet Daily News» анонимно заявил один турецкий дипломат.

В решении КС Армении о конституционности армяно-турецких протоколов делается ссылка на Геноцид армян 1915 года в Османской Турции, что вызвало гнев Анкары. Как отметил премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган после решения КС Армении, это постановление противоречит духу процесса нормализации с Ереваном.

На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном 4 июня в Ереване госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что США заинтересованы в нормализации армяно-турецких отношений, добавив, что Вашингтон всегда приветствовал нормализацию отношений без каких-либо предусловий. «Сегодня мяч на турецкой стороне поля», - подчеркнула Клинтон, добавив, что между нормализацией армяно-турецких отношений и напряжением в отношениях Ереван-Баку нет никакой связи.