Домашнее задание Наполеона по английскому языку продали за 325 тыс. евро

11 июня 2012

Домашнее задание Наполеона по английскому языку продали на аукционе за 325 тыс. евро. Работа представляет собой упражнение на английском языке, выполненное французским императором в 1816г., передает Associated Press.

Раритет был приобретен французским Музеем писем и рукописей (Museum of Letters and Manuscripts). Итоговая цена в пять раз превысила так называемый эстимейт, то есть, возможную итоговую цену лота.

По данным организаторов торгов, в мире существуют всего три письма на английском языке за авторством Наполеона. Письмо 1816г. содержит несколько грамматических и орфографических ошибок. Эксперты отмечают, что Наполеону не удалось выучить английский язык. Домашняя работа была написана бывшим императором уже во время ссылки на остров св. Елены.

Наполеон умер на острове св. Елены в 1821г. в возрасте 52 лет.