Экс-бойфренд армянской актрисы зашил себе рот

19 июля 2012

Карен Араян, арестованный за распространение порнографических снимков своей бывшей подруги актрисы Анжелы Саргсян (на фото) 17 июля зашил себе рот в тюрьме и объявил бессрочную голодовку. Об этом через свой канал на Ютьюбе заявила мать арестанта Марина Араян.

По ее словам, он таким образом «протестует против незаконного лишения свободы и обвинения. В открытом письме президенту, генпрокурору, омбудсмену, минситру юстиции и председателю парламента он настаивает на том, что фотографии Анжелы Саргсян распространила сама актриса. «До сих пор следствие не исследовало ее персональный компьютер. Я себя виновным не признавал и не признаю, поскольку я никому не отправлял и не демонстрировал фотографии порнографического содержания».

В письме Араян сообщает, что прекратит голодовку лишь при условии выхода на свободу.

Против Араяна возбуждено уголовное дело по статьям «распространение, реклама, а также изготовление с этой целью порнографических материалов или предметов, в том числе печатных объявлений, кино- и фотоматериалов, изображений либо других предметов» и «использование, хранение или распространение личной либо семейной информации человека без его согласия».

По первой статье предполагается штраф в 200-400 размере минимальной заработной платы (мин. – $87) или до 2 лет тюрьмы. Вторая статья предусматривает штраф либо 2-месячный арест. Ранее сообщалось, что экспертиза выявила порнографический характер снимков.

Газета «Жаманак» ранее писала, что у находящегося под арестом Ареяна, который частично фигурирует на порно-снимках, возникли серьезные проблемы в криминальном мире. На фотографиях можно заметить один из отличительных знаков вора в законе - шестиугольник, вытаттуированный на предплечье.

Авторитеты встретились с бывшим бойфрендом актрисы и потребовали объяснений за подобный поступок.

Ранее Араян в одном из своих интервью рассказал, что разместил в сети снимки на несколько секунд для того, чтобы находящийся в заключении его друг убедился в том, что он не насиловал Саргсян. Об изнасиловании окружению Араяна, согласно его версии, сообщила сама актриса.

Будучи сыном бывшего вора в законе Шуры, Карен Араян до последнего времени намеревался жить по воровским законам, но случившееся никак не подпадает под избранный им образ жизни, отмечает «Жаманак». Проблем у Араяна стало больше в уголовно-исполнительном учреждении «Нубарашен», пишет газета.

Араян в 2006 году был осужден за разбойное нападение. На свободу он вышел досрочно в 2009-м. В полиции он признался, что пошел на этот шаг, чтобы «сорвать с Анжелы фальшивую маску». Ему посоветовали сделать это партнеры Саргсян по сериалу, его главные героини.

Газета «Грапарак» писала о том, что актриса была приверженкой христианской религиозной организации «Слово жизни». Пресс-секретарь «Слова» Армен Лусьян по данному поводу заявил, что «даже если Анжела Саргсян посещала нашу церковь, я не могу комментировать этот вопрос». Он добавил, что ей не запретят и впредь посещать ее: «Мы не растаптываем людей, оказавшихся в трудной ситуации. Ей в первую очередь должно помочь ее окружение, чтобы вывести из подобного состояния, а не усугублять его», – сказал пресс-секретарь.

Ранее была распространена информация о том, что актрису из-за снимков уволили со съемок сериала «Где мой мужчина?» на телеканале «Армения». Однако в интервью «Первому информационному» актриса опровергла информацию о своем увольнении: «Дирекция телеканала сообщила мне, что я остаюсь, а те, кто не желают со мной сниматься, могут написать заявления об уходе. Руководство «Армении» знает, что я ни в чем не виновата.

Сначала я хотела уехать из Армении, так случившееся стало для меня большим ударом, тем более здесь, где права женщины не защищены. Потом я поняла, что, если уеду, получится, что я виновата. Поэтому я буду делать все, чтобы настоящий виновный понес наказание. Я продолжу играть и докажу всем, что личная жизнь не имеет отношения к работе. И если кто-то замечает щепку в чужом глазу, значит скрывает бревно в своем».