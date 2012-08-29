Полиция Грузии окружила группу вооруженных людей у границы с Россией

29 августа 2012

Подразделения МВД Грузии блокировали ущелье в районе дагестанского участка грузино-российской границы, где ранее была обнаружена вооруженная группа. Об этом сообщил представитель местных правоохранительных органов, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что силы МВД Грузии проводят операцию по преследованию обнаруженной вооруженной группировки. "Подразделения МВД блокировали ущелье. Приняты все меры по обеспечению безопасности местного населения. О деталях операции общественность скоро будет проинформирована", - рассказал журналистам страж порядка.