Асад назвал виновника конфликта в Сирии

30 августа 2012

Сирийский президент Башар Асад обвинил Турцию в разжигании кровопролития в стране. Он также сообщил, что не беспокоится по поводу бегства за границу высокопоставленных чиновников и военных.

"Турция несет прямую ответственность за кровопролитие в Сирии", – заявил Асад в своем интервью. При этом он коснулся также темы сирийских беженцев в Турции, число которых, согласно заявлению главы турецкого МИД Ахмета Давутоглу, достигло уже 80 тысяч. "Говорить о благоденствии беженцев... нереалистично, даже для стран, взявших на себя роль недоброжелателя", – цитирует сирийского лидера “РИА Новости”.

Президент также прокомментировал регулярные случаи бегства высокопоставленных сирийских чиновников и военнослужащих за границу. "Бегство – положительный процесс... В целом, это процесс самоочистки нации. Если у кого-то из сирийцев есть знакомый, который хочет сбежать, но сомневается, им следует его подбодрить... Бегут только слабые и плохие люди. Патриоты и просто хорошие люди не сбегают, – сказал Асад. – Останавливать беглецов неправильно. Правильно – дать им уйти... Давайте отпразднуем их уход".