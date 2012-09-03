Армянские полицейские отказались от поездки в Баку

3 сентября 2012

Делегация полиции Армении не примет участия в заседании совета министров внутренних дел СНГ в Баку, а начальник полиции Владимир Гаспарян передает свои полномочия председателя совета министров внутренних дел стран-участниц СНГ министру ВД России, говорится в сообщении полиции.

«Как известно, Евросоюз и власти Венгрии, члена НАТО, заключили сделку с властями Азербайджана, в результате чего азербайджанский военнослужащий, зарубивший топором спящего армянского офицера Гургена Маргаряна во время образовательных сборов НАТО и приговоренный к пожизненному заключению, экстрадирован в Азербайджан, где его незамедлительно помиловал президент Азербайджана. Министерства внутренних дел стран СНГ призваны бороться со всеми проявлениями преступности, и это в случае, когда государство, на территории которого состоится заседание совета министров ВД, поощряет вопиющее преступление», - говорится в объяснении армянской стороны о решении не участвовать в заседании.

Кроме того, полиция Армении отозвала 10 служащих полиции, проходящих в Будапеште переподготовку в Международной академии правоохранительных органов Будапешта при поддержке посольства США в Армении.