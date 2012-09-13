2026 г. 3 июня, среда
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Французская журналистка подтверждает: Айрапетян назвал Царукяна «Доди Гаго»

То, что было опубликовано в «Нувел д’Армени», полностью соответствует действительности, пишет на своем сайте телекомпания «ГАЛА».

Хотя французская журналистка Седа Мавян отказывалась давать интервью, в беседе с корреспондентом «ГАЛА» она подтвердила, что каждая мысль и каждое выражение, вошедшее в интервью Рубена Айрапетяна, на самом деле были озвучены предпринимателем.

Напомним, что 11 августа корреспондент «Нувел д’Армени» в Армении Седа Мавян встретилась с республиканцем, президентом Федерации футбола Армении Рубеном Айрапетяном и поговорила о ряде случившихся с ним за последнее время событий. В том числе об избитом до смерти в принадлежащем Айрапетяну ресторане «Арснакар» военном враче Ваге Аветяне и последовавших за этим акциях протеста. В связи с этим Айрапетян, в частности, заявил: «Они пошли к моему дому… Я сказал – ладно, пускай… создали что-то, подписали, что должны бороться за мое банкротство. И кто их финансирует? Доди Гаго . Вот так. Кому непонятно, что это?».

На замечание корреспондента телекомпании, что в эти дни в партии «Процветающая Армения» периодически ссылаются на СМИ, которые обратились к изданию «Нувел д’Армени», однако ответа пока не получили и считают это странным и сомнительным, французская журналистка ответила: «До сегодняшнего утра никто не обращался ни ко мне, ни в нашу редакцию».

Утром журналистка говорила с представителем редакции «Нувел д’Армени», который еще раз подтвердил, что ни одно СМИ и ни одно частное лицо не обращалось к ним с требованием предоставить аудиозапись интервью или каким-либо другим.

Ранее пресс-служба Гагика Царукяна сообщала, что лидер ППА обратился с этим вопросом к Рубену Айрапетяну, который сказал, что не делал таких заявлений в ходе интервью и что этот отрывок не соответствует действительности.

Армения
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