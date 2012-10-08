Чавес в третий раз избран президентом Венесуэлы

8 октября 2012

Действующий президент Венесуэлы Уго Чавес побеждает по итогам голосования на выборах главы государства, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Reuters.

После подсчета 90 процентов бюллетеней Чавес набирает 54,42 процента голосов. За его главного соперника Энрике Каприлеса проголосовали 44,97 процента избирателей. Явка избирателей была чрезвычайно высокой и составила 80,94 процента. Из-за больших очередей, выстроившихся перед избирательными участками, время голосования было продлено. По словам представителей Центризбиркома Венесуэлы, выборы проходили спокойно.

Единый кандидат от оппозиции Каприлес признал свое поражение и поздравил Чавеса с переизбранием. Каприлес заявил, что гордится большим числом полученных им голосов.

Президент Венесуэлы избирается на шестилетний срок. Эта победа на выборах станет для Чавеса третьей подряд. Он занимает пост президента Венесуэлы с 1999 года. В 2009 году он провел референдум, который отменил ограничения для одного и того же человека занимать выборные должности несколько раз подряд. Бывший военный, Чавес занял президентское кресло, отсидев в тюрьме после неудачной попытки государственного переворота 1992 года. Он планирует и далее придерживаться социалистического курса.