Единый оппозиционный кандидат должен быть беспартийным – мнение

13 октября 2012

В Армении сложилась странная политическая ситуация, так как оппозиционные силы идут по пути раскола, а бывший член коалиции «Процветающая Армения» пока не заявила об отказе от поддержки кандидатуры Сержа Саргсяна.

Об этом на пресс-конференции в субботу заявил экс-глава МИД Нагорного Карабаха Арман Меликян. Из вышесказанного он вывел, что в такой ситуации создаются благоприятные условия для победы действующего президента на выборах.

Шансы у единого кандидата оппозиции, если таковой будет, увеличатся в случае, если он будет беспартийным, приемлемым для всех оппозиционных сил.

По его словам, влиятельной силой в Национальном собрании является «Процветающая Армения», которая, однако, своими политическими качествами не отличается от партии власти.

Попытки Сержа Саргсяна создать имитацию реформ Меликян назвал бессмысленными. «Они избрали ложный путь. Такими пиар-шагами невозможно убедить народ, что они – хорошая власть».

Избранный в 2013 году президент, продолжает бывший министр ИД Карабаха, должен быть «президентом общенационального единения», так как есть угроза возобновления арцахской войны в случае, если обострятся русско-турецкие отношения, и Турция попытается создать для России проблемы на Южном Кавказе. Между тем, политические силы, занятые борьбой за президентское кресло, оттеснили вопрос Арцаха на второй план.

«Пришло время, чтобы президент Армении был избран народом, а не внедренным извне», - добавил Арман Меликян.

На вопрос о том, выдвинет ли он свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, он ответил, что примет соответствующее решение в текущем месяце. Напомним, что он выдвигался и на выборах 2008 года.