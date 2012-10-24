Экс-президента Азербайджана могут эксгумировать против воли родных

24 октября 2012

Согласно статье 237 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджана эксгумация трупа может осуществляться только решением суда на основе обоснованного ходатайства следователя и представления прокурора осуществляющего процессуальное руководство над предварительным расследованием. Об этом, как передает Turan, заявил глава пресс-службы генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, комментируя по просьбе журналистов, высказывания членов семьи второго президента (1992-1993) Абульфаза Эльчибея о том, что они против эксгумации останков покойного.

По словам Султанова, близкие родственники и законные представители умершего, могут присутствовать в проведении следственных действий по извлечению останков из могилы. Однако в уголовно-процессуальном законодательстве нет каких-либо положений о получении согласия близких родственников или законных представителей умершего на проведение эксгумации. Поэтому если в ходе расследования уголовного дела возникнет необходимость эксгумации останков покойного экс-президента, то это может быть осуществлено на основе решения суда, пояснил Султанов.

2 месяца назад прокуратура возбудила уголовное дело по факту возможного отравления Эльчибея. Поводом для этого послужило голословное утверждение главы проправительственной партии «Современный Мусават» Хафиза Гаджиева о якобы отравлении Эльчибея соратниками по партии.

В свою очередь, родные покойного, ПНФА, лидером которой был Эльчибей, другие оппозиционные партии и представители либеральной общественности расценили высказывания Гаджиева как бред и провокацию против оппозиции в преддверии президентских выборов 2013 г.

Эльчибей скончался от онкологической болезни в августе 2000 г. в Анкарском госпитале «Гюльхане».