В Германии Эрдогана ждет акция протеста курдов, алевинов и армян

30 октября 2012

30 октября премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится в Германию с двухдневным визитом, в ходе которого курдские организации намерены организовать акции протеста против главы турецкого правительства. Их поддерживают Курдская рабочая партия, считающаяся в Турции террористической, общественные организации алевинов, представители армянской и ассирийской общин.

По данным сайта Today’s Zaman, все стороны соберутся сегодня в 10:30 по местному времени (по ереванскому – 13:30) у Бранденбургских ворот, откуда начнут акцию протеста. Организатором является Федерация союзов алевинов Германии.

Представители последних распространили заявление, в котором говорится, что участники акции протеста недовольны политикой Турции в отношении курдов, алевинов и других религиозных меньшинств этой страны, а также политикой Турции против Сирии. Они требуют прекратить давление на курдов и алевинов и не участвовать в военных действиях в Сирии.

Вопросы касательно Курдской рабочей партии и Сирии Эрдоган собирается обсудить на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркел.

Немецкая сторона поднимет существующие в Турции проблемы ограничения свободы слова и нарушения прав человека.

Кроме того, Эрдоган примет участие в церемонии открытия нового здания посольства Турции в Берлине. Это здание является самым крупным диппредставительством Турции в мире.