Старейший борец за независимость Армении одобряет инициативу экс-главы МИД

6 ноября 2012

В самый решающий для армянского народа момент лидер партии «Наследие», глава МИД 1991-1992 гг. Раффи Ованисян не вошел в число армян из Диаспоры, которые присоединились к Паруйру Айрикяну (на фото) для поддержки борьбы за независимость. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил сам лидер «Объединения Национальное самоопределение» (ОНС), советский диссидент Айрикян. По его словам, Ованисян и его семья не присоединились к борьбе за независимость, они упустили момент на самом важном этапе, а теперь хотят сделать это задним числом. Тем не менее, Айрикян приветствует заявление Ованисяна об организации сбора средств для участия в президентских выборах.

Раффи Ованисян заявил, что в его партии нет бизнесменов, существует проблема с финансами, однако деньги они соберут за счет пожертвований.

«Все мы знаем, что свои деньги «Наследие» в основном получала извне, от богатых армян. Обращение к народу - очень красивый шаг, правда, в армянской реальности это является возвращением к опыту ОНС.

Если ты заявляешь, что должен решить эти вопросы за счет народа, значит, ты уже принимаешь, что хозяином является народ, платить должен народ», - сказал Айрикян.

Приветствуя «хорошие шаги» Ованисяна, в то же время лидер ОНС не может обмануть себя тем, что Раффи Ованисян может представить качественную идеологическую или национально-целевую программу.

«Во-вторых, раскол в их союзе показал, что он не может играть и объединяющую роль. Такова реальность. Я его люблю, был очень близок с семьей, но констатирую факты. Если он не мог сохранить свою маленькую, уже ставшую парламентской силой команду, вряд ли у него есть способность выполнять функцию организатора», - заключил Айрикян.