4 тысячи человек в знак протеста проголосовали за Чарльза Дарвина на выборах в Конгресс США

9 ноября 2012

Покойный британский натуралист Чарльз Дарвин получил четыре тысячи голосов на выборах в Конгресс США от штата Джорджия, сообщает The Athens Banner-Herald. Речь идет только о голосах, которые за Дарвина отдали жители одного из округов штата - Атенс-Кларк. Какое количество голосов получил Дарвин в других 24 округах штата, пока неизвестно.

Жители Джорджии голосовали за покойного британского натуралиста в знак протеста против переизбрания республиканца Пола Брауна, который был безальтернативным кандидатом на этих выборах. Имя Дарвина избиратели вписывали в бюллетень сами.

Выбор Дарвина в качестве единого протестного кандидата был обусловлен тем, что он является автором теории эволюции, которую полностью отвергает Пол Браун. 27 сентября в ходе встречи с избирателями в одной из местных церквей политик назвал теорию эволюции, эмбриологию и теорию Большого взрыва "ложью из преисподней", призвав во всем опираться только на знания, содержащиеся в Библии.

Собравшиеся в церкви благосклонно отреагировали на речь Брауна, однако менее религиозные жители Джорджии подвергли высказывания политика критике. Так, биолог из Университета Джорджии Джим Либенс-Мэк запустил в Facebook кампанию "Дарвин - кандидат в Конгресс США". По словам ученого, его кампания оказалась более успешной, чем он ожидал.