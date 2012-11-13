«Сержа сын суд!». Вердикт активистам оппозиции не изменили

13 ноября 2012

Апелляционный суд оставил неизменным вердикт суда первой инстанции, вынесенный активистам Армянского национального конгресса, согласно которому Тигран Аракелян приговорен к 6 годам лишения свободы, Артак Карапетян к 3,5, Давид Кирамиджян и Саргис Геворгян к 2-м годам лишения свободы.

В знак протеста обвиняемые не явились на заседание, сторону защиты представлял адвокат Степан Восканян. В зале суда находились родные и друзья активистов, которые стали в знак протеста стучать ногами и обвинять судью Армена Даниеляна в вынесении незаконного вердикта.

В это время активисты проводили акцию протеста у здания суда. В руках они держали плакаты «Сержа сын суд!», «Скоро придут за вами!», «Сержик, уходи!». Участники акции протеста, подняв средний палец в направлении суда, скандировали «Преступники!» и «Сержа сын суд!».

В данный момент собравшиеся у здания суда движутся к резиденции президента, где примут участие в акции против следствия по делу лейтенанта Артака Назаряна, погибшего в ВС Армении в 2010 году.

Тигран Аракелян находится за решеткой с августа 2011 года. Трех других активистов отпустили под подписку о невыезде. Они останутся на свободе до тех пор, пока вердикт не вступит в силу, что произойдет в случае, если Кассационный суд, в который намерена обратиться сторона защиты, также оставит его неизменным.